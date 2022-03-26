"Эвертон" готов избавиться от Алли

"Эвертон" готов расстаться с полузащитником Деле Алли по окончании этого сезона.

Напомним, 25-летний Алли присоединился к "Эвертону" только в заключительный день зимнего трансферного окна, заключив контракт до 2024 года.



И хотя "Тоттенхэм" отпустил Деле в мерсисайдский клуб бесплатно, эта сделка предусматривает ряд бонусов, за счет которых стоимость игрока сборной Англии может вырасти до 40 миллионов фунтов.



Условие для первого бонуса в размере 10 млн. фунтов будет активировано, когда Алли сыграет свои первые 20 матчей за "Эвертон".



Однако TEAMtalk утверждает, что даже этой выплаты "ириски" постараются избежать. Пока Алли еще не выходил в стартовом составе команды Фрэнка Лэмпарда, лишь отметившись шестью появлениями на замену.



Алли просто физически не успеет сыграть еще 14 матчей до окончания этого сезона, когда "Эвертон" собирается указать Деле на дверь.