"Эвертон" готов избавиться от Алли

Деле Алли "Эвертон" готов расстаться с полузащитником Деле Алли по окончании этого сезона.

Напомним, 25-летний Алли присоединился к "Эвертону" только в заключительный день зимнего трансферного окна, заключив контракт до 2024 года.

И хотя "Тоттенхэм" отпустил Деле в мерсисайдский клуб бесплатно, эта сделка предусматривает ряд бонусов, за счет которых стоимость игрока сборной Англии может вырасти до 40 миллионов фунтов.

Условие для первого бонуса в размере 10 млн. фунтов будет активировано, когда Алли сыграет свои первые 20 матчей за "Эвертон".

Однако TEAMtalk утверждает, что даже этой выплаты "ириски" постараются избежать. Пока Алли еще не выходил в стартовом составе команды Фрэнка Лэмпарда, лишь отметившись шестью появлениями на замену.

Алли просто физически не успеет сыграть еще 14 матчей до окончания этого сезона, когда "Эвертон" собирается указать Деле на дверь.


Метки Алли, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 26.03.2022 09:24 # liverpool888
    В любом случае найдется клуб из второй десятки АПЛ, который попробует реанимировать его карьеру.
    Главное выбрать правильный для себя клуб с толковым менеджером. Может попробовать себя в Брайтоне, Саутгемптоне или Кристал Пэлас.

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  2. rhymo 26.03.2022 09:13 # rhymo
    парень переживает сложный период... как бы не скатился вообще...

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  3. sausage 26.03.2022 09:12 # sausage
    Изначально тупой поступок с его арендой. Это уже не футболист.

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  4. arsenalman689 26.03.2022 09:10 # arsenalman689
    Ссаные петухи

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  5. hunter022 26.03.2022 09:05 # hunter022
    Куры хотели заработать на игроке но в руководстве Эвертона тоже евреи сидят.

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