Джонсон считает Рафинью идеальным приобретением для "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что вингер "Лидса" Рафинья является наиболее реалистичной и идеальной трансферной целью для "красных".

За два отличных сезона на "Элланд Роуд", Рафинья, как кажется, доказал, что готов попробовать себя в более серьезном клубе.



Рафинью связывают с переходом в "Барселону", однако Джонсон советует обратить внимание на 25-летнего бразильца "Ливерпулю" — особенно в свете неопределенности с будущим Мохамеда Салаха.



"Мне нравится Рафинья. Думаю, он того типа игрок, который подходит для "Ливерпуля". Вдобавок этот трансфер выглядит реалистичным".



"Он не будет стоит безумных денег, как, например, Холанд. Думаю, по своему отношению к работе и тому, как он играет в футбол, Рафинья поход на Диогу Жоту и Луиса Диаса. Думаю, Рафинья из того же теста", — цитирует Джонсона Daily Star.