Клубы Премьер-Лиги потратили 75 млн. фунтов на зарплаты травмированным игрокам

Со старта сезона 2021/22 клубы Премьер-Лиги потратили уже 90 миллионов евро (75 млн. фунтов) на зарплаты отсутствующим с травмами игрокам.

Согласно исследованию международного страхового брокера Howden, в этом сезоне клубы Премьер-Лиги теряли игроков 659 раз из-за несвязанных с COVID-19 проблем со здоровьем.



Тяжелее всех в Премьер-Лиге пришлось "Челси". "Синие" лидируют и по количеству повреждений (55), и по расходам на зарплаты травмированных игроков (14 млн. евро).



Вместе с тем по стоимости одной травмы для бюджета клуба "Челси" уступает "Манчестер Юнайтед".



Исследование отмечает, что в Премьер-Лиге больше всего травм среди всех европейских лиг, однако "Бавария" (60) все равно обошла "Челси" по количеству потерь.



