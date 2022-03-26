Анонс матча Англия — Швейцария

Товарищеским матчем против Швейцарии сборная Англии начнет процесс подготовки к ЧМ-2022 в Катаре.

Свой предыдущий матч англичане провели еще в ноябре, выездной победой 0:10 против Сан-Марино эффектно завершив отборочную кампанию к мировому первенству.



Как и Англия, швейцарцы тоже уже обеспечили себе путевку в Катар и теперь могут перейти к просмотру ближайших кадров. В своей группе команда Мурата Якина опередила выигравшую Евро-2020 Италию.



На Евро-2020 англичане дошли до финала, но и швейцарцы выступили весьма достойна, в 1/8 финала выбив из турнира Францию и затем уступив в 1/4 финала Испании.



- Англичане выиграли пять из семи своих матчей в отборе к ЧМ-2022, забив 30 голов.



- Англичане не знают поражений уже 20 матчей кряду во всех соревнованиях (16 побед, 4 ничьи).



- В 2021 англичане забили 52 гола, и это их рекорд для одного календарного года.



- Беспроигрышная серия швейцарцев насчитывает 10 матчей (5 побед, 5 поражений).



- В семи матчах при Мурате Якине швейцарцы пропустили только два гола.



- Англичане проиграли только одну из 23 последних встреч со швейцарцами (16 побед, 6 поражений) — 2:1 в мае 1981.



- Швейцария еще никогда не побеждала родоначальников футбола на их поле (4 ничьи, 7 поражений).



Дебютировать за сборную Англии могут Марк Гехи с Тайриком Митчеллом из "Кристал Пэлас" и Кайл Уолкер-Питерс из "Саутгемптона". Букайо Сака заразился коронавирусом и находится дома на самоизоляции. Эмиль Смит-Роу пропустил тренировку в пятницу.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Швейцарии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 20:30 Онлайн-трансляции