Анонс матча Англия — Швейцария
Товарищеским матчем против Швейцарии сборная Англии начнет процесс подготовки к ЧМ-2022 в Катаре.
Свой предыдущий матч англичане провели еще в ноябре, выездной победой 0:10 против Сан-Марино эффектно завершив отборочную кампанию к мировому первенству.
Как и Англия, швейцарцы тоже уже обеспечили себе путевку в Катар и теперь могут перейти к просмотру ближайших кадров. В своей группе команда Мурата Якина опередила выигравшую Евро-2020 Италию.
На Евро-2020 англичане дошли до финала, но и швейцарцы выступили весьма достойна, в 1/8 финала выбив из турнира Францию и затем уступив в 1/4 финала Испании.
- Англичане выиграли пять из семи своих матчей в отборе к ЧМ-2022, забив 30 голов.
- Англичане не знают поражений уже 20 матчей кряду во всех соревнованиях (16 побед, 4 ничьи).
- В 2021 англичане забили 52 гола, и это их рекорд для одного календарного года.
- Беспроигрышная серия швейцарцев насчитывает 10 матчей (5 побед, 5 поражений).
- В семи матчах при Мурате Якине швейцарцы пропустили только два гола.
- Англичане проиграли только одну из 23 последних встреч со швейцарцами (16 побед, 6 поражений) — 2:1 в мае 1981.
- Швейцария еще никогда не побеждала родоначальников футбола на их поле (4 ничьи, 7 поражений).
Дебютировать за сборную Англии могут Марк Гехи с Тайриком Митчеллом из "Кристал Пэлас" и Кайл Уолкер-Питерс из "Саутгемптона". Букайо Сака заразился коронавирусом и находится дома на самоизоляции. Эмиль Смит-Роу пропустил тренировку в пятницу.
Товарищеский матч
Сборная Англии — сборная Швейцарии
Лондон. Стадион "Уэмбли". 20:30 Онлайн-трансляции
26.03.2022 06:00
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Уже 10 минут на главной ни одного копипаста про войну. Фатерленда с утра в очко долбят походу.
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