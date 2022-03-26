Фанат "Эвертона" отлучен от футбола на четыре года за брошенную в Кэша бутылку

Юный фанат "Эвертона" был отлучен от футбола на четыре года за брошенную в защитника "Астон Виллы" Мэтти Кэша пластиковую бутылку.

Кэш получил бутылкой энергетического напитка Lucozade по лицу в матче Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" 22 января.



Мерсисайдская полиция сделала свою работу и установила личность нарушителя порядка, которым оказался 19-летний болельщик "ирисок" Роджер Твидл.



Как сообщает Sky Sports, на текущей неделе Твидл предстал перед судом, который приговорил его к восьми неделям тюрьмы условно и 100 часам общественных работ.



Кроме того, признавшему свою вину фанату было запрещено приближаться к "Гудисон Парк" ближе чем на одну милю и посещать любые футбольные матчи в стране до 2026 года.