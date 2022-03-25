Определились еще два претендента на покупку "Челси"

Бизнесмен Стивен Пальюка и семейство Рикеттс из Соединенных Штатов стали третьим и четвертым претендентом на покупку "Челси".

Ранее в пятницу стало известно, что в шорт-лист потенциальных покупателей клуба со "Стэмфорд Бридж" попали консорциумы Тодда Бели и сэра Мартина Бротона.



Теперь, сообщает Sky Sports, к ним добавились Пальюка, совладелец "Бостон Селтикс" из НБА и "Аталанты" из Серии А, и Рикеттс, которым принадлежит бейсбольная команда "Чикаго Кабс".



Добавим, наибольшие нарекания из этой четверки у фанатов "Челси" вызывают Рикеттс, чей глава Джо в 2019 году нелицеприятно высказался о мусульманах.