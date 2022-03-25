Саутгейт против бойкота ЧМ-2022 в Катаре
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил против бойкота Чемпионата Мира в Катаре.
Последние месяцы в английской прессе муссируется тема бойкота ЧМ-2022 из-за ущемления прав мигрантов, привлеченных к строительству стадионов, а также представителей ЛГБТ в Катаре.
Однако Саутгейт считает, что будет эффективнее, если его команда отправится в Катар и публично озвучит свою озабоченность проблемами в этой стране.
"Я не знаю, чего можно добиться бойкотом. Это была бы громкая история, но турнир все равно состоялся бы".
"Если отвлечься от религиозных и культурных вопросов, то главные проблемы, к сожалению, наблюдались при строительстве стадионов".
"Жаль, но мы не в состоянии повлиять на это. Думаю, мы приняли решение, что выступим на этом турнире, когда стартовали в отборе. Мы четыре года или восемь лет знали, что это турнир пройдет в Катаре".
"Бойкот — это вариант, но не мне с игроками принимать такое решение. Я слышал о нескольких вариантах бойкота. Я знаю, что FA ведет переговоры с организациями вроде Amnesty International, и они чувствуют, что мы скорее вызовем изменения, если выступим на турнире и выразим свою позицию. Таково наше мышление", — цитирует Саутгейта Evening Standard.
25.03.2022 22:00
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Англики чуть ли не первые стали отправлять геев/лесбиянок в "специальные учреждения". Эксперименты там, всякие, проводить над ними. А теперь видите ли борцами за их права заделались. И ноль раскаяния и публичного покаяния за прошлое.
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ЧМ в Катаре - очередной позор ФИФА.
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