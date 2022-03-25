Саутгейт против бойкота ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил против бойкота Чемпионата Мира в Катаре.

Последние месяцы в английской прессе муссируется тема бойкота ЧМ-2022 из-за ущемления прав мигрантов, привлеченных к строительству стадионов, а также представителей ЛГБТ в Катаре.



Однако Саутгейт считает, что будет эффективнее, если его команда отправится в Катар и публично озвучит свою озабоченность проблемами в этой стране.



"Я не знаю, чего можно добиться бойкотом. Это была бы громкая история, но турнир все равно состоялся бы".



"Если отвлечься от религиозных и культурных вопросов, то главные проблемы, к сожалению, наблюдались при строительстве стадионов".



"Жаль, но мы не в состоянии повлиять на это. Думаю, мы приняли решение, что выступим на этом турнире, когда стартовали в отборе. Мы четыре года или восемь лет знали, что это турнир пройдет в Катаре".



"Бойкот — это вариант, но не мне с игроками принимать такое решение. Я слышал о нескольких вариантах бойкота. Я знаю, что FA ведет переговоры с организациями вроде Amnesty International, и они чувствуют, что мы скорее вызовем изменения, если выступим на турнире и выразим свою позицию. Таково наше мышление", — цитирует Саутгейта Evening Standard.