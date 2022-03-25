Салиба вызывает интерес у клубов Премьер-Лиги

Несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к защитнику Вильяму Салиба, принадлежащему "Арсеналу".

Сейчас Салиба проводит свой третий подряд сезон в аренде с момента, как он связал себя контрактом с "Арсеналом". Вильям отлично выглядит в "Марселе", даже заслужив вызов в сборную Франции на этот международный перерыв.



Ранее ходили слухи, что Салиба получит свой шанс в "Арсенале" на следующий сезон, однако The Athletic утверждает, что такое решение пока не принято.



Главный тренер "канониров" Микель Артета и технический директор Эду не контактировали регулярно с Салиба на протяжении этого сезона и до сих пор не рассказали Вильяму о своих планах на него.



Ранее Салиба уже намекал, что может продлить свое пребывание в "Марселе", однако интерес к 21-летнему защитнику также проявляют другие клубы из Франции, Испании и даже Англии.