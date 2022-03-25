Продажа "Челси" может состояться до конца апреля

Попавшим в шорт-лист претендентов на покупку "Челси" было сказано, что сделка может быть заключена до конца апреля.

На днях торговый банк Raine Group, которому Роман Абрамович поручил осуществить продажу своего клуба, начал отвечать на поступившие предложения.



В данный момент известно лишь то, что в следующий раунд вышли консорциумы сэра Мартина Бротона и Тодда Бели. Еще нескольким инвесторам было отказано, а другие продолжают ждать ответа.



Как сообщает Evening Standard, к уикенду попавшие в шорт-лист претенденты получат информацию насчет следующего этапа. Речь идет о доступе к бухгалтерской отчетности "Челси".



Претенденты также получат возможность переговорить с руководителями "Челси", включая директора Марину Грановскую, и даже с главным тренером Томасом Тухелем, если на то будет желание.



Далее Raine должен будет дать рекомендацию британскому правительству, только с разрешения которого "синие" могут обрести нового владельца. Весь этот процесс займет около месяца.