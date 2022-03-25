Томиясу вернется после международного перерыва

Правый защитник Такехиро Томиясу будет готов вернуться к выступлениям за "Арсенал" после этого международного перерыва.

Купленный у "Болоньи" за 20 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна Томиясу произвел сильное впечатление в первой половине этого сезона.



Дебютировав за "Арсенал" против "Норвича" в сентябре, Такехиро выходил в стартовом составе на каждый из 14 последующих матчей "канониров" в Премьер-Лиге.



Однако из-за двух отдельных травм икроножной мышцы Томиясу сыграл всего два матча за команду Микеля Артеты во всех соревнованиях после Нового года.



В этот международный перерыв Такехиро не был вызван в сборную Японии, впрочем, та справилась и без 23-летнего защитника, в четверг утром победив Австралию со счетом 2:0 и обеспечив себе путевку на ЧМ-2022.



Как сообщает Football.London, сейчас Томиясу продолжает усиленно работать на базе "Арсенала" и должен быть готов к матчу против "Кристал Пэлас" 4 апреля.