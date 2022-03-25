Салах — главная альтернатива Холанду для "Барселоны"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах выступает главной альтернативой Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии" для "Барселоны".
Несмотря на слухи о том, что Холанд находится на пороге перехода в "Манчестер Сити", "Барселона" не теряет надежд заполучить норвежского бомбардира.
Вместе с тем "Барселона" уже разработала План Б. Если трансфер Холанда окажется невозможен, то наставник каталонцев Хави будет настаивать на приобретении Салаха, утверждает Mundo Deportivo.
Клуб с "Ноу Камп" попытается воспользоваться тем, что 29-летний египтянин до сих пор не продлил свой истекающий в следующем сезоне контракт с "Ливерпулем".
Далее в списке альтернатив Холанду у "Барселоны" идут Роберт Левандовски из "Баварии" и Ромелу Лукаку из "Челси".
25.03.2022 16:00
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Последние комментарии:
Чё с обасосинкой, обоссаные подзалюпники?
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Салах лучше, особенно для стиля Барсы.
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опять разведут барсу на 100-150 лямов и вгонят в очередной кризис так как салах не подойдет по стилю игры
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