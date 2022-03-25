Салах — главная альтернатива Холанду для "Барселоны"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах выступает главной альтернативой Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии" для "Барселоны".

Несмотря на слухи о том, что Холанд находится на пороге перехода в "Манчестер Сити", "Барселона" не теряет надежд заполучить норвежского бомбардира.



Вместе с тем "Барселона" уже разработала План Б. Если трансфер Холанда окажется невозможен, то наставник каталонцев Хави будет настаивать на приобретении Салаха, утверждает Mundo Deportivo.



Клуб с "Ноу Камп" попытается воспользоваться тем, что 29-летний египтянин до сих пор не продлил свой истекающий в следующем сезоне контракт с "Ливерпулем".



Далее в списке альтернатив Холанду у "Барселоны" идут Роберт Левандовски из "Баварии" и Ромелу Лукаку из "Челси".