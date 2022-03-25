FA обеспечит фанатам "Ливерпуля" и "Сити" бесплатные автобусы до "Уэмбли"
FA обеспечит фанатам "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" по 100 бесплатных автобусов до "Уэмбли" на полуфинальный матч Кубка Англии.
Напомним, фанаты "Ливерпуля" и "Сити" обратились к Ассоциации и потребовали перенести кубковую встречу своих команд из-за отсутствия поездов с северо-восточного направления страны до столицы в уикенд 16-17 апреля.
Этот призыв поддержали даже мэры Ливерпуля и Манчестера, однако FA решительно настроена провести оба полуфинала на 90-тысячном "Уэмбли".
Вместе с тем Ассоциация не бросит фанатов в беде. Поклонники каждой из двух команд получат возможность бесплатно прокатиться на автобусе до "Уэмбли" и обратно. Точками сбора объявлены "Энфилд" и "Этихад".
FA предполагает, что таким образом сможет суммарно перевезти до 10,000 болельщиков.
25.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
1,5 фанатам сити достаточно одной легковушки-такси
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> 90 тысячном Уэмбли
> до 10 тысяч болельщиков
пздц математики
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бесплатные страпоны им всем лучше раздайте, а то поделить не могут
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