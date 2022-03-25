FA обеспечит фанатам "Ливерпуля" и "Сити" бесплатные автобусы до "Уэмбли"

Диогу Жота и Бернарду Силва FA обеспечит фанатам "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" по 100 бесплатных автобусов до "Уэмбли" на полуфинальный матч Кубка Англии.

Напомним, фанаты "Ливерпуля" и "Сити" обратились к Ассоциации и потребовали перенести кубковую встречу своих команд из-за отсутствия поездов с северо-восточного направления страны до столицы в уикенд 16-17 апреля.

Этот призыв поддержали даже мэры Ливерпуля и Манчестера, однако FA решительно настроена провести оба полуфинала на 90-тысячном "Уэмбли".

Вместе с тем Ассоциация не бросит фанатов в беде. Поклонники каждой из двух команд получат возможность бесплатно прокатиться на автобусе до "Уэмбли" и обратно. Точками сбора объявлены "Энфилд" и "Этихад".

FA предполагает, что таким образом сможет суммарно перевезти до 10,000 болельщиков.


Метки FA, болельщики, Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Сити, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 25.03.2022 15:09 # apl-nash
    1,5 фанатам сити достаточно одной легковушки-такси

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  2. chamakhmybitchup 25.03.2022 15:07 # chamakhmybitchup
    > 90 тысячном Уэмбли
    > до 10 тысяч болельщиков
    пздц математики

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  3. chelsea-69 25.03.2022 15:04 # chelsea-69
    бесплатные страпоны им всем лучше раздайте, а то поделить не могут

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