"Арсенал" готов купить двух нападающих летом

"Арсенал" готов потратиться сразу на двух нападающих грядущим летом и уже определил две реалистичные трансферные цели.

"Арсенал" до сих пор не обзавелся заменой Пьер-Эмерику Обамеянгу, который был отпущен в "Барселону" в январе, вдобавок в конце сезона истекают контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа.



Эта ситуация, утверждает Football.London, подталкивает "Арсенал" к приглашению сразу двух нападающих. "Канониры" работают над несколькими целями, включая Джонатана Дэвида из "Лилля" и Дарвина Нуньеса из "Бенфики".



"Эрлинг Холанд не является реалистичной целью для "Арсенала" на лето. Но они рассматривают много других вариантов на рынке. Нам известно, что в январе они задумывались о покупке Джонатана Дэвида из "Лилля", но в январе это не было возможно. Посмотрим, что случится летом. Многие топ-клубы хотят Дэвида".



"Дарвин Нуньес — еще один игрок у них на радаре. Он забил важный гол против "Аякса" в Лиге Чемпионов. Важный нападающий, забивший много голом, и он обладает присущим уругвайцам характером — он боец и очень хороший игрок. С его агентами "Арсенал" тоже контактировал в январе, поэтому давайте посмотрим, потому что его хочет и "Вест Хэм".



"Дарвин Нуньес — это реальный вариант, как и Джонатан Дэвис. "Арсенал" находится в процессе поисков, но это требует времени", — сообщил трансферный гуру Фабрицио Романо.