Агбонлахор: "Расставание пойдет на пользу и МЮ, и Погба"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что расставание полузащитника Поля Погба и "Манчестер Юнайтед" пойдет на пользу обеим сторонам.

В 2016 году Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока мира, а теперь "красные дьяволы" рискуют лишиться Поля безо всякой компенсации.



Агбонлахор считает, что "Юнайтед" не нужно пытаться удерживать 29-летнего француза, который так и не смог заиграть на стабильно высоком уровне.



"Поль — выдающийся игрок. Мы видели, чего он добился в своей карьере, чего он добился со сборной Франции. Он выиграл Чемпионат Мира. Но в "Манчестер Юнайтед" у него не сложилось, не так ли?"



"Есть поговорка, что не нужно возвращаться в клубы, где ты уж побывал, и я не думаю, что это был правильный переход для него. У него просто не сложилось здесь. Да, он играл не на своей позиции, иногда ему приходилось играть на левом фланге, в клубе сменилось несколько тренеров, с Жозе Моуриньо он не нашел общего языка — это сложно".



"Думаю, он нестабилен в "Манчестер Юнайтед". Иногда расставание — это лучшее решение для обеих сторон. Думаю, "Манчестер Юнайтед" нужно двигаться дальше, Полю Погба нужно двигаться дальше. Расставание пойдет на пользу всем", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.