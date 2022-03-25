Оуэн: "Буду очень удивлен, если Салах не подпишет новый контракт"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн заявил, что будет очень удивлен, если Мохамед Салах так и не заключит новый контракт с "красными".

В данный момент Салах приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту с "Ливерпулем", а переговоры о новой сделке продвигаются медленно, если не сказать, что находятся в тупике.



Тем не менее, Оуэн считает эту задержку нормальной и не думает, что 29-летний египтянин пойдет на понижение.



"Я буду очень удивлен если Мо Салах не подпишет новый контракт с "Ливерпулем". Каки варианты у него есть в данный момент?"



"Ты либо можешь отправиться в "Манчестер Сити", который на том же уровне, либо уйти на понижение, потому что в данный момент в мире нет никого другого, кто был бы так же хорош, как эти две команды".



"Давайте дадим каждому время, потому что такие вещи не делаются за день. Речь идет об одном из крупнейших клубов в мире и об одном из крупнейших игроков в мире, и этот игрок собирается подписать крупнейший контракт в своей жизни".



"Думаю, это совершенно нормально, что переговоры слегка затягиваются", — сообщил Оуэн BBC.