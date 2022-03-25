Эллиотт рассказал, что Неймар перестал быть его идолом

Юный полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт объяснил, почему нападающий ПСЖ Неймар перестал быть его идолом.

В свои 18 лет Эллиотт уже многого достиг, выиграв с "Ливерпулем" Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира и Кубок Лиги.



Харви не скрывает, что его вдохновлял путь Неймара от бразильских трущоб до суперзвезды, однако теперь он хочет быть самостоятельным игроком.



"Неймар был моим идолом. Это очень вдохновляет, если смотреть, кем он был и кем он стал. Однако сейчас, если честно, я ни на кого не равняюсь".



"Сейчас, находясь в первой команде и около нее, я хочу, чтобы люди равнялись на меня. Я слежу за другими игроками и пытаюсь перенять некоторые детали из их игры, но я хочу быть собой. Я хочу играть в свою игру, я не хочу копировать кого-либо. Я хочу вдохновлять других", — цитирует Эллиотта Daily Mirror.