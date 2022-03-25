Уорнок: "Дин опоздал на 10 лет с завершением карьеры!"

Английский тренер Нил Уорнок пошутил, что Майк Дин завершает карьеру рефери на 10 лет позже, чем следовало бы.

Ранее на текущей неделе стало известно, что в конце сезона Дин повесит свисток на гвоздь и перестанет обслуживать матчи в поле, перейдя на роль арбитра VAR.



У Уорнока есть две больших претензии у Дину, который, как он считает, благоволит большим командам и чересчур привлекает к себе внимание.



"Он опоздал на 10 лет! Наверное, я зря это сказал, не так ли?"



"Я настрадался от него за все эти годы, но не забывайте, что я всегда работал в маленьких клубах, а Майк, как и некоторые другие арбитры, склонен подсуживать клубам побольше".



"Слушайте, он не уступает никому. У него бывают отличные матчи, и я смотрю на него и думаю, что ему не нужно делать то, что он делает".



"Он делает вещи практически только для того, чтобы выделиться, хотя ему это не нужно".



"Мой отец привык говорить мне, что хорошего рефери не видно, и Майк может судить таким образом, но по какой-то причине он всегда добавляет эту капельку, чтобы обратить на себя внимание".



"В целом он очень хороший рефери. Он знает свое дело, но порой он просто увлекается", — сообщил Уорнок talkSPORT.