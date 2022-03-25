"Тоттенхэм" готов предложить работу Дефо

"Тоттенхэм" готов предложить тренерскую работу своему бывшему нападающему Джермейну Дефо.

Только в январе воссоединившись с "Сандерлендом", Дефо успел отметиться двумя выходами в старте и пятью на замену, после чего повесил бутсы на гвоздь. О завершении игровой карьеры Джермейн объявил накануне.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Дефо уже проходит тренерский курсы, и "Тоттенхэм" собирается предложить 39-летнему англичанину возможность завершить этот процесс у себя.



"Шпоры" готовы открыть для Дефо свою базу, чтобы Джермейн смог обзавестись тренерской лицензией и войти в штат клуба. Лондонцы высоко ценит опыт ветерана, забившего 304 гола в 762 матчах на клубном уровне.