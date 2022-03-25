Маркос Алонсо намекает на возвращение в Испанию

Крайний защитник "Челси" Маркос Алонсо дал понять, что он открыт к возвращению в Испанию.

В этом сезоне 31-летний Алонсо сыграл 34 матча за "Челси" во всех соревнованиях, но это стало возможно лишь по причине тяжелой травмы Бена Чилуэлла, для которого он обычно является дублером.



Контракт Маркоса истекает только в июне 2023, однако продукт академии "Реала" не исключает, что окажется на родине раньше.



"Я был бы счастлив поиграть в Ла Лиге. Всю свою жизнь я хотел играть и жить в Испании, но обстоятельства сложились иначе, я не мог на это повлиять".



"В данный момент я сосредоточен на этом сезоне. Чему быть, тому не миновать".



"Рассмотрел бы я варианты с "Реалом", "Атлетико" или "Барселоной"? Да, да, у моей семьи есть связи со всеми этими клубами... Но прямо сейчас я игрок "Челси", мой контракт рассчитан на этот сезон и на следующий", — сообщил Алонсо AS.