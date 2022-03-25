Фернандеш на пороге нового контракта с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим клубом.

Покупка Фернандеша у "Спортинга" за 47 миллионов фунтов в январе 2020 стала большой трансферной удачей для "Юнайтед". В своих 117 матчах за "красных дьяволов" Бруну забил 49 голов.



При этом сейчас Фернандеш получает только 100 тыс. фунтов в неделю, что никак не соответствует игроку его калибра и не сравнится с зарплатами некоторых его партнеров по команде вроде Давида Де Хеа или Криштиану Роналду, которые кладут в карман 375 и 500 тыс. фунтов каждые семь дней, соответственно.



Эта несправедливость вскоре будет исправлена. Как утверждает The Telegraph, ранее в этом сезоне диалог Фернандеша и "Юнайтед" о продлении сотрудничества был поставлен на паузу, однако затем переговоры возобновились, и на прошлой неделе в них был совершен прорыв.



Ожидается, что теперь 27-летний португалец, второй лучший бомбардир команды Ральфа Рангника в этом сезоне с девятью голами, свяжет свое будущее с "дьяволами" до 2027 года и увеличит свою зарплату до 240 тыс. фунтов в неделю.



Клуб с "Олд Траффорд" может объявить о новой сделке с Фернандешем вскоре после международного перерыва.