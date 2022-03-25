Аспиликуэта отказался обсуждать свое будущее

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта отказался предоставить какие-либо гарантии насчет своего будущего на "Стэмфорд Бридж".

Аспиликуэта выступает за "Челси" с 2012 года, однако сейчас от контракта Сесара остается менее трех месяцев, а наложенные на "синих" санкции делают невозможным заключение новой сделки.



32-летний испанец, которого настойчиво сватают в "Барселону", признает, что в подвешенном состоянии находится весь клуб, а не только он сам, поэтому предпочитает не забегать вперед.



"Это не время и не место, чтобы говорить о таких вещах. Пандемия научился нас жить сегодняшним днем, жить настоящим".



"Реальность такова, что "Челси" имеет дело с неопределенностью. В этом нет ничего хорошего, но мы, игроки, должны делать свою работу. Сезон вступает в определяющую фазу, а эта ситуация вокруг клуба нами не контролируется".



"Это нечто новое. Каждый день появляется какая-то информация, но это не влияет на нашу рутинную работу. Для нас больших изменений не произошло".



"Мы переживаем момент неопределенности, но мы остаемся сплоченными", — цитирует Аспиликуэту Evening Standard.