Сака заразился коронавирусом в сборной Англии
Вингер "Арсенала" Букайо Сака заразился коронавирусом и теперь не сыграет за сборную Англии в товарищеских матчах против Швейцарии и Кот-д'Ивуара.
Во вторник 20-летний Сака тренировался в общей группе, однако рутинная проверка команды Гарета Саутгейта на COVID-19 дала неожиданный результат.
Букайо был сразу же отстранен от партнеров по национальной команде и теперь возвращается домой, где сядет на самоизоляцию до тех пор, пока тестирование не покажет отсутствие коронавируса в организме.
Отметим, что ранее английская сборная из-за травм недосчиталась Аарона Рамсдейла, Трента Александер-Арнольда, Риса Джеймса и Тэмми Абрахэма. На их место были дополнительно вызваны Сэм Джонстон, Кайл Уолкер-Питерс, Тайрик Митчел и Олли Уоткинс.
Правда, затем у Джонстона тоже возникли проблемы со здоровьем, и на его место был приглашен голкипер "Саутгемптона" Фрэйзер Форстер.
Что касается Сака, то вместо него Саутгейт никого вызывать не будет, сообщает BBC. У Букайо есть время на выздоровление до 4 апреля, когда его "Арсенал" проведет свой следующий матч — против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.
24.03.2022 22:00
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