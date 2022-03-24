Сака заразился коронавирусом в сборной Англии

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака заразился коронавирусом и теперь не сыграет за сборную Англии в товарищеских матчах против Швейцарии и Кот-д'Ивуара.

Во вторник 20-летний Сака тренировался в общей группе, однако рутинная проверка команды Гарета Саутгейта на COVID-19 дала неожиданный результат.

Букайо был сразу же отстранен от партнеров по национальной команде и теперь возвращается домой, где сядет на самоизоляцию до тех пор, пока тестирование не покажет отсутствие коронавируса в организме.

Отметим, что ранее английская сборная из-за травм недосчиталась Аарона Рамсдейла, Трента Александер-Арнольда, Риса Джеймса и Тэмми Абрахэма. На их место были дополнительно вызваны Сэм Джонстон, Кайл Уолкер-Питерс, Тайрик Митчел и Олли Уоткинс.

Правда, затем у Джонстона тоже возникли проблемы со здоровьем, и на его место был приглашен голкипер "Саутгемптона" Фрэйзер Форстер.

Что касается Сака, то вместо него Саутгейт никого вызывать не будет, сообщает BBC. У Букайо есть время на выздоровление до 4 апреля, когда его "Арсенал" проведет свой следующий матч — против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.


Метки Арсенал, Сака, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 225

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. takernotagiver 24.03.2022 22:16 # takernotagiver
    Слава Вовану и Лексусу! Пранкерам слава!

    (ответить)

  2. hunter022 24.03.2022 22:09 # hunter022
    Американские производители сжиженного природного газа задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу.

    В планах экспорт в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу 2022 года.

    Справка:
    ЕС потребляет порядка 400 млрд. кубометров в год.

    Как мёртвому припарки&#128076;

    (ответить)

  3. electric 24.03.2022 22:02 # electric
    Слава Беларуси!!!
    Жыве Украина!!!

    (ответить)

  4. bodom 24.03.2022 22:01 # bodom
    Здоровья парню, смерть хохлам

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: