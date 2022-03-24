Саудиты выбыли из числа претендентов на покупку "Челси"

Консорциум Saudi Media Group из Саудовской Аравии выбыл из числа претендентов на покупку "Челси".

Согласно слухам, торговый банк Raine Group, которому Роман Абрамович поручил продать "Челси", получил до 30 официальных предложений, и одно из самых крупных — в размере 2.7 млрд. фунтов — сделал как раз Saudi Media.



Сейчас Raine начал уведомлять потенциальных покупателей, чьи предложения были отклонены и которые не попали в шорст-лист основных претендентов на покупку клуба со "Стэмфорд Бридж".



Помимо Saudi Media, в финальную стадию этого своеобразного аукциона не смогли выйти турецкий миллиардер Мухсин Байрак и Aethel Partners, о чем сообщает Sky Sports.