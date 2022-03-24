Саудиты выбыли из числа претендентов на покупку "Челси"
Консорциум Saudi Media Group из Саудовской Аравии выбыл из числа претендентов на покупку "Челси".
Согласно слухам, торговый банк Raine Group, которому Роман Абрамович поручил продать "Челси", получил до 30 официальных предложений, и одно из самых крупных — в размере 2.7 млрд. фунтов — сделал как раз Saudi Media.
Сейчас Raine начал уведомлять потенциальных покупателей, чьи предложения были отклонены и которые не попали в шорст-лист основных претендентов на покупку клуба со "Стэмфорд Бридж".
Помимо Saudi Media, в финальную стадию этого своеобразного аукциона не смогли выйти турецкий миллиардер Мухсин Байрак и Aethel Partners, о чем сообщает Sky Sports.
24.03.2022 21:00
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Рикетсу со скидкой отдадут
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Следовало ожидать
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в финальную стадию этого своеобразного аукциона не смогли выйти
Источник: http://fapl.ru/posts/92160/?c=1#c7530855
Долбанавты, надо было входить, а не выходить!
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шорст-лист
Источник: http://fapl.ru/posts/92160/?c=1#c7530854
Шерсть-лист, исправьте плизки!!!!
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Интересно, моё предложение в размере 100 фунтов входит в этот короткий список или нет?
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