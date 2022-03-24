Саудиты выбыли из числа претендентов на покупку "Челси"

Челси Консорциум Saudi Media Group из Саудовской Аравии выбыл из числа претендентов на покупку "Челси".

Согласно слухам, торговый банк Raine Group, которому Роман Абрамович поручил продать "Челси", получил до 30 официальных предложений, и одно из самых крупных — в размере 2.7 млрд. фунтов — сделал как раз Saudi Media.

Сейчас Raine начал уведомлять потенциальных покупателей, чьи предложения были отклонены и которые не попали в шорст-лист основных претендентов на покупку клуба со "Стэмфорд Бридж".

Помимо Saudi Media, в финальную стадию этого своеобразного аукциона не смогли выйти турецкий миллиардер Мухсин Байрак и Aethel Partners, о чем сообщает Sky Sports.


Метки Saudi Media Group, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 24.03.2022 21:18 # hunter022
    Рикетсу со скидкой отдадут

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  2. sausage 24.03.2022 21:16 # sausage
    Следовало ожидать

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  3. naby-keita 24.03.2022 21:08 # naby-keita
    в финальную стадию этого своеобразного аукциона не смогли выйти

    Источник: http://fapl.ru/posts/92160/?c=1#c7530855

    Долбанавты, надо было входить, а не выходить!

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  4. naby-keita 24.03.2022 21:07 # naby-keita
    шорст-лист

    Источник: http://fapl.ru/posts/92160/?c=1#c7530854

    Шерсть-лист, исправьте плизки!!!!

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  5. naby-keita 24.03.2022 21:06 # naby-keita
    Интересно, моё предложение в размере 100 фунтов входит в этот короткий список или нет?

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