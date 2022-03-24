"Барселона" вступила в борьбу за Рафинью

Рафинья "Барселона" присоединилась к числу претендентов на бразильского вингера "Лидса" Рафинью.

Сейчас Рафинья проводит свой второй сезон за "Лидс", за то время заинтересовав целый ряд серьезных клубов в Премьер-Лиге и за рубежом.

Как утверждает Sky Sports, теперь заполучить Рафинью хочет и "Барселона", которая состоит в прекрасных отношениях с агентом 25-летнего бразильца Деку.

Сам Деку является бывшим игроком "Барселоны", и каталонский клуб намерен это использовать, чтобы убедить Рафинью продолжить карьеру за пределами Премьер-Лиги.

При этом "Лидс" еще с прошлого года пытается склонить Рафинью, своего лучшего бомбардира в этом сезоне Премьер-Лиги с девятью голами, к новому контракту, но пока безуспешно.


Метки Барселона, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 20:00

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  1. true-manc 24.03.2022 20:05 # true-manc
    Выбирая между Барселоной и ливерпуком, любой адекватный игрок отдаст предпочтение каталонской команде + Хави как тренер лучше и интереснее клопа с его колбасной бей-беги тошнотой.

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