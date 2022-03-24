Джонсон назвал худший трансфер в этом сезоне Премьер-Лиги

Экс-игрок "Челси" и сборной Англии назвал переход полузащитника Деле Алли из "Тоттенхэма" в "Эвертон" худшим трансфером этого сезона Премьер-Лиги.

Засидевшись на лавке "Тоттенхэма", в январе Алли отправился в "Эвертон". Формально Деле перешел бесплатно, но при выполнении определенных условий "ирискам" придется заплатить за него до 40 миллионов фунтов.



С тех пор 25-летний англичанин сыграл только шесть матчей за команду Фрэнка Лэмпарда, включая пять появлений на замену, и Джонсон не видит трансфера хуже.



"Это немного жестоко, но худшим трансфером я бы назвал переход Деле Алли в "Эвертон".



"Это был странный переход. Поначалу я подумал, что "Эвертон" совершил хорошее приобретение, потому что они подписали его бесплатно, но затем все мы узнали, что он может обойтись "Эвертону" в 40 миллионов фунтов".



"Думаю, Деле — хороший игрок, но он не проходит в состав "Эвертона". Я этого просто не понимаю. Он отправился туда, чтобы играть, и не играет. Со стороны это выглядит странным", — цитирует Джонсона Daily Star.