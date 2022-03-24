Ярмоленко: "Хотел удариться головой о стену"

Андрей Ярмоленко Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признался, что почувствовал себя "идиотом", отправив свою семью в Киев за день до начала военных действий.

Как и для остальных украинцев, события на родине стали настоящим шоком для Ярмоленко. Андрей оказался разъединен с семьей и некоторое время даже не мог тренироваться.

Однако затем Ярмоленко взял себя в руки и даже отметился голами против "Астон Виллы" и "Севильи".

"Я не верил, что это может произойти. Я отправил свою жену и сын в Киев 23-го числа, а 24-го все началось. Когда я увидел новости, то хотел удариться головой о стену — я поступил как идиот, отправив свою семью на Украину, пока сам нахожусь в Лондоне".

"Я бы хотел поблагодарить "Вест Хэм", всех наших парней и персонал за их поддержку. Дэвид Мойес сказал мне: "Ты можешь тренироваться, можешь не тренироваться — поступай, как себя чувствуешь. Сделай все, чтобы обезопасить свою семью". Первую неделю я не появлялся на базе".

"Затем я осознал, что должен оставаться профессионалом и отрабатывать свой контракт. Я вернулся к тренировкам. Почему мне удается забивать? Благодаря нашим людям. Я вижу, как они страдают и сражаются каждый день", — цитирует Ярмоленко Daily Star.


Метки Вест Хэм, Ярмоленко

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1248

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 24.03.2022 18:56 # ganinilyha
    Недальновидно, учитывая что слухи о войне нарастали, а накануне рф признала лднр.

    (ответить)

  2. rap-woiska 24.03.2022 18:24 # rap-woiska
    оставаться профессионалом или патриотом забугорным!?))

    (ответить)

  3. shakur 24.03.2022 18:19 # shakur
    но не попал

    (ответить)

  4. gameboy 24.03.2022 18:11 # gameboy
    Отправил семью? Они что у него в рабстве?

    (ответить)

  5. sausage 24.03.2022 18:09 # sausage
    А чё, нельзя было вернуть обратно?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: