Два топ-клуба готовы поспорить с МЮ за Тен Хага
Два больших европейских клуба готовы составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага.
В минувший понедельник Тен Хаг прошел собеседование в "Юнайтед" и теперь считается явным фаворитом на роль нового наставника "красных дьяволов".
Однако "Юнайтед" еще предстоит побороться за Эрика, потому что того хотят заполучить и другие клубы.
"У Эрика Тен Хага есть три серьезных варианта. "Манчестер Юнайтед" — лишь один из них. Я не хочу ослаблять восторг публики в Англии, но "Юнайтед", возможно, еще предстоит приложить усилия".
"Да, их переговоры с Тен Хагом прошли в позитивном ключе, но в случае с двумя другими большими клубами Европе то же самое. Эти клубы выступают в Лиге Чемпионов и имеют шансы на чемпионство в своих странах".
"Один из этих клубов очень конкретен в отношении Тен Хага, и этот клуб с континентальной Европы, а не из Англии. Я знаю наверняка, что Тен Хаг в восторге и от этого варианта тоже", — цитирует своего эксперта Марселя Ван дер Краана Sky Sports.
24.03.2022 17:00
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Уже прошёл собеседование + хорошие связи с Аяксом. Он уже в МЮ походу. Главное не Пакет, в него веры никакой, он просто не умеет и не может.
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танунах. опять без тренера куковать? или ральфи временно еще на год?
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