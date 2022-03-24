Два топ-клуба готовы поспорить с МЮ за Тен Хага

Два больших европейских клуба готовы составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага.

В минувший понедельник Тен Хаг прошел собеседование в "Юнайтед" и теперь считается явным фаворитом на роль нового наставника "красных дьяволов".



Однако "Юнайтед" еще предстоит побороться за Эрика, потому что того хотят заполучить и другие клубы.



"У Эрика Тен Хага есть три серьезных варианта. "Манчестер Юнайтед" — лишь один из них. Я не хочу ослаблять восторг публики в Англии, но "Юнайтед", возможно, еще предстоит приложить усилия".



"Да, их переговоры с Тен Хагом прошли в позитивном ключе, но в случае с двумя другими большими клубами Европе то же самое. Эти клубы выступают в Лиге Чемпионов и имеют шансы на чемпионство в своих странах".



"Один из этих клубов очень конкретен в отношении Тен Хага, и этот клуб с континентальной Европы, а не из Англии. Я знаю наверняка, что Тен Хаг в восторге и от этого варианта тоже", — цитирует своего эксперта Марселя Ван дер Краана Sky Sports.