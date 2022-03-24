Дефо завершил игровую карьеру

Джермейн Дефо Бывший нападающий "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" Джермейн Дефо объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.

За свою насыщенную карьеру продолжительностью в 22 года Дефо забил 305 голов в 764 матчах на клубном уровне. А за сборную Англии Джермейн отличился 20 раз в 57 поединках.

Дефо только в январе присоединился к "Сандерленду", за который он уже выступал с 2015 по 2017 год. Контракт Джермейна был рассчитан до конца сезона, однако ветеран решил повесить бутсы на гвоздь уже сейчас.

Помимо трех перечисленных выше клубов, Дефо также довелось поиграть за "Борнмут", "Портсмут", "Торонто" из МЛС и шотландский "Рейнджерс".

Вместе с "Рейнджерс" Дефо становился чемпионом Шотландии в сезоне 2020/21. Единственный другой трофей на клубном уровне — Кубок Лиги — Джермейн выиграл с "Тоттенхэмом" в 2007/08.


Метки Вест Хэм, Дефо, Сандерленд, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 16:00

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  1. gerrard08 24.03.2022 16:03 # gerrard08
    Если бы не Джи так и не выиграл бы лигу. Норм закончил карьеру, хороший был нап

    (ответить)

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