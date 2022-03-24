Агуэро не думает, что судьба титула определится в матче "Сити" и "Ливерпуля"

Серхио Агуэро Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что матч "горожан" против "Ливерпуля" на "Этихад" не будет определяющим для титула Премьер-Лиги.

В данный момент "Сити" и "Ливерпуль" находятся на расстоянии в одно очко друг от друга, поэтому многие рассматривают их очный матч 10 апреля практически как "золотой матч".

Однако Агуэро считает иначе и считает, что в чемпионской гонке еще могут случиться неожиданные повороты.

"Каждый раз, когда "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" играли друг против друга в предыдущие сезоны, эти матчи имел огромное значение для чемпионской гонки".

"Мы говорим о двух командах, которые доминируют в Премьер-Лиге последние годы. Обе стабильны, поэтому наверху таблицы очень плотно".

"Этот матч на поле "Сити" будет ключевым для чемпионской гонки, но важно помнить, что есть и другие матчи, и случиться может всякое".

"И той, и другой команде победа бы очень помогла, но этот результат не будет определяющим — в Премьер-Лиге может случиться всякое".

"Команда, которая выглядит слабее, в любой момент может обыграть фаворита — такова природа Премьер-Лиге, и поэтому это такое популярное соревнование во всем мире. Судьба титула прояснится только в последних матчах сезона", — цитирует Агуэро talkSPORT.


Метки Агуэро, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 481

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 24.03.2022 15:27 # mancunia-planet
    У Сити график матчей и соперники чуть удобнее, чем у Лайвера. Крутая у них на самом деле борьба получается, Клопп против Гвардьолы это мощно. До последнего тура будет.

    (ответить)

  2. ian 24.03.2022 15:12 # ian
    Сити ещё не раз споткнутся. Треть очков они добыли благодаря судейству, впрочем, как и в прошлые годы.

    (ответить)

  3. true-manc 24.03.2022 15:12 # true-manc
    красиво пописал на размечтавшихся лузерпуков

    КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: