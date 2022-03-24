Агент намекнул на возвращение Жоржиньо в Серию А

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо намекнул, что его клиент может вскоре исполнить свою мечту, вернувшись в Серию А.

В недавнем прошлом агент Жоао Сантос говорил, что приоритет его клиента — новый контракт с "Челси". Однако сейчас "синие", оказавшись под санкциями, лишены возможности вести переговоры со своими игроками.



Вдобавок "Челси" находится в ожидании нового владельца, и это может изменить планы 30-летнего игрока сборной Италии.



"Он мечтает о том, чтобы играть в Серии А, и его сердце остается там. По состоянию на сегодняшний момент он мог бы играть за четыре-пять клубов: "Милан", "Интер", "Ювентус", "Рому" или "Наполи".



"Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. В прошлом я разговаривал с ПСЖ, "Барселоной", а также с Рики Массарой из "Милана". Хотя я не знаю, сохраняют ли "россонери" интерес до сих пор", — сообщил Сантос Tuttomercatoweb.