"Рома" оценивает Абрахэма в 100 млн. фунтов

"Рома" потребует 100 миллионов фунтов за нападающего Тэмми Абрахэма, вызывающего интерес у европейских грандов.

Прошлым летом "Рома" купила Абрахэма у "Челси" за 34 миллиона фунтов, и с тех пор Тэмми забил 23 гола в 37 выходах в стартовом составе.



Своей отличной формой Абрахэм заслужил возвращение в сборную Англии, а также вызвал интерес со стороны топ-клубов Премьер-Лиги и остальной Европы, включая "Манчестер Юнайтед".



Однако Daily Mail утверждает, что "Рома" отчаянно хочет сохранить Абрахэма, установив за 24-летнего англичанина заградительную цену в 100 млн. фунтов.



Добавим, что со следующего года у "Челси" будет возможность воспользоваться опцией обратного выкупа Абрахэма за 67 млн. фунтов.