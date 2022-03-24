"Рома" оценивает Абрахэма в 100 млн. фунтов
"Рома" потребует 100 миллионов фунтов за нападающего Тэмми Абрахэма, вызывающего интерес у европейских грандов.
Прошлым летом "Рома" купила Абрахэма у "Челси" за 34 миллиона фунтов, и с тех пор Тэмми забил 23 гола в 37 выходах в стартовом составе.
Своей отличной формой Абрахэм заслужил возвращение в сборную Англии, а также вызвал интерес со стороны топ-клубов Премьер-Лиги и остальной Европы, включая "Манчестер Юнайтед".
Однако Daily Mail утверждает, что "Рома" отчаянно хочет сохранить Абрахэма, установив за 24-летнего англичанина заградительную цену в 100 млн. фунтов.
Добавим, что со следующего года у "Челси" будет возможность воспользоваться опцией обратного выкупа Абрахэма за 67 млн. фунтов.
24.03.2022 13:00
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Последние комментарии:
Ценник космос нахер надо
Есть подозрение, что МЮ может подписать Дибалу, но с зарплатой погбовской.
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в италии даже лукаки топбомбардиры
и абрахамы
представляю сколько там условный салах клал бы
под 40 банок только в чемпионате, н считая кубки
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Вузахахахахахахахахза
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