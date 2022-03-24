"Рома" оценивает Абрахэма в 100 млн. фунтов

Тэмми Абрахэм "Рома" потребует 100 миллионов фунтов за нападающего Тэмми Абрахэма, вызывающего интерес у европейских грандов.

Прошлым летом "Рома" купила Абрахэма у "Челси" за 34 миллиона фунтов, и с тех пор Тэмми забил 23 гола в 37 выходах в стартовом составе.

Своей отличной формой Абрахэм заслужил возвращение в сборную Англии, а также вызвал интерес со стороны топ-клубов Премьер-Лиги и остальной Европы, включая "Манчестер Юнайтед".

Однако Daily Mail утверждает, что "Рома" отчаянно хочет сохранить Абрахэма, установив за 24-летнего англичанина заградительную цену в 100 млн. фунтов.

Добавим, что со следующего года у "Челси" будет возможность воспользоваться опцией обратного выкупа Абрахэма за 67 млн. фунтов.


Метки Абрахэм, Рома

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 889

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 24.03.2022 13:32 # mancunia-planet
    Ценник космос нахер надо
    Есть подозрение, что МЮ может подписать Дибалу, но с зарплатой погбовской.

    (ответить)

  2. superperez101 24.03.2022 13:31 # superperez101
    в италии даже лукаки топбомбардиры
    и абрахамы
    представляю сколько там условный салах клал бы
    под 40 банок только в чемпионате, н считая кубки

    (ответить)

  3. vagifspurs 24.03.2022 13:03 # vagifspurs
    Вузахахахахахахахахза

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: