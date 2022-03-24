Тебас рассказал, что клубы Премьер-Лиги не вернутся в Суперлигу
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предсказал реинкарнацию Европейской Суперлиги, но уже без клубов Премьер-Лиги.
Напомним, в апреле 2021 представители "большой шестерки" Премьер-Лиги отказались от участия в Суперлиге спустя 48 часов после заявления о создании проекта.
Тебас уверен, что президент "Реала" Флорентино Перес не бросит эту затею, однако Суперлига уже не будет включать в себя все сильнейшие клубы Европы.
"Флорентино никогда не проигрывает — ему всегда удается получить свое в каком-нибудь виде. Суперлига — это концепция, которая была придумана много лет назад, и это больше идея Флорентино, нежели "Реала".
"Суперлига продолжает существовать. Они работают над измененным проектом, но без участия английских команд, противостоя УЕФА, ФИФА и Премьер-Лиге, это снова будет провал", — цитирует Тебаса Football Italia.
24.03.2022 12:00
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шестерка шломо переса продолжает кукарекать, ору. похоронили давно суперлигу вместе со всеми суперослами, и этой сучке мадридской пора смириться с реальностью: суперлига на свалке истории, а суперлиговцы на страпоне пожизненно.
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