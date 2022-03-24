Тебас рассказал, что клубы Премьер-Лиги не вернутся в Суперлигу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предсказал реинкарнацию Европейской Суперлиги, но уже без клубов Премьер-Лиги.

Напомним, в апреле 2021 представители "большой шестерки" Премьер-Лиги отказались от участия в Суперлиге спустя 48 часов после заявления о создании проекта.



Тебас уверен, что президент "Реала" Флорентино Перес не бросит эту затею, однако Суперлига уже не будет включать в себя все сильнейшие клубы Европы.



"Флорентино никогда не проигрывает — ему всегда удается получить свое в каком-нибудь виде. Суперлига — это концепция, которая была придумана много лет назад, и это больше идея Флорентино, нежели "Реала".



"Суперлига продолжает существовать. Они работают над измененным проектом, но без участия английских команд, противостоя УЕФА, ФИФА и Премьер-Лиге, это снова будет провал", — цитирует Тебаса Football Italia.