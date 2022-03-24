"Вест Хэм" готов побороться за Свена Ботмана

"Вест Хэм" проявляет интерес к центральному защитнику "Лилля" Свену Ботману.

Достоверно известно, что в зимнее трансферное окно Ботман был близок к переходу в "Ньюкасл". "Сороки" уже заручились согласием самого игрока, но не смогли договориться с "Лиллем".



Ожидается, что по окончании сезона "Ньюкасл" вернется за Свеном, однако на сей раз рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Милан" и "Вест Хэм".



По информации Evening Standard, недавно главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес провел переговоры со своим руководством о планах клуба на летнее трансферное окно, и Ботман был упомянут в качестве одной из целей.



22-летний голландец сыграл ключевую роль в завоевании "Лиллем" титула в прошлом сезоне, выходя в старте на все матчи в Лиге 1, за исключением одного.