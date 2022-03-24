Невилл хочет, чтобы МЮ назначил Почеттино

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предпочел бы, чтобы "красные дьяволы" назначили своим новым главным тренером Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Согласно опросам, болельщики "Юнайтед" в большинстве своем хотят видеть новым рулевым своей команды Эрика Тен Хага, блестяще себя проявившего в "Аяксе".



По слухам, к кандидатуре Тен Хага склоняется и руководство клуба с "Олд Траффорд". Даже букмекеры считают 52-летнего голландца фаворитом на вакантную роль.



Однако Невилл поддерживает кандидатуру Почеттино, который ранее тренировал в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".



"Лично я бы выбрал Почеттино, однако Тен Хаг является большим фаворитом фанатов "Юнайтед", чтобы вести клуб вперед. Ясно, что выбор будет сделан между ними двумя", — написал Невилл в твиттере.