Невилл хочет, чтобы МЮ назначил Почеттино

Маурисио Почеттино Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предпочел бы, чтобы "красные дьяволы" назначили своим новым главным тренером Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Согласно опросам, болельщики "Юнайтед" в большинстве своем хотят видеть новым рулевым своей команды Эрика Тен Хага, блестяще себя проявившего в "Аяксе".

По слухам, к кандидатуре Тен Хага склоняется и руководство клуба с "Олд Траффорд". Даже букмекеры считают 52-летнего голландца фаворитом на вакантную роль.

Однако Невилл поддерживает кандидатуру Почеттино, который ранее тренировал в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".

"Лично я бы выбрал Почеттино, однако Тен Хаг является большим фаворитом фанатов "Юнайтед", чтобы вести клуб вперед. Ясно, что выбор будет сделан между ними двумя", — написал Невилл в твиттере.


Метки Почеттино, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 10:00

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  1. mancunia-planet 24.03.2022 10:35 # mancunia-planet
    Не панацея, нет никакой уверенности что он справится. От провала в МЮ никто не застрахован.
    Это чисто лотерея, как повезёт. Пакет уже показал как он управляет псж, никак. Пусть будет Эрик.

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