"Нак Бреда" породнится с "Манчестер Сити"
Голландский клуб "НАК Бреда" готов пополнить семейство City Football Group.
В данный момент собственники "Манчестер Сити" полностью или частично владеют 10 клубами, разбросанными по всему миру.
Как говорится в официальном заявлении "Бреды", акционеры клуба уже приняли решение о продаже своих долей City Football Group, и теперь начинается процесс оформления сделки.
Таким образом, "Бреда" должна стать пятым европейским клубом в портфолио City Football Group — после "Сити", испанской "Жироны", французского "Труа" и бельгийского "Ломмела".
"Бреда" не хватает звезд с небес и сейчас занимает 10-е место в Эредивизии, до этого проведя два сезона во втором голландском дивизионе.
24.03.2022 09:00
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Последние комментарии:
Админ не пиши бреда, Бреда не играет в Эредивизии.
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У них больше шанса выиграть лч, чем у макетников
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КОРОЛИ!!!
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