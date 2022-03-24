"Нак Бреда" породнится с "Манчестер Сити"

НАК Бреда Голландский клуб "НАК Бреда" готов пополнить семейство City Football Group.

В данный момент собственники "Манчестер Сити" полностью или частично владеют 10 клубами, разбросанными по всему миру.

Как говорится в официальном заявлении "Бреды", акционеры клуба уже приняли решение о продаже своих долей City Football Group, и теперь начинается процесс оформления сделки.

Таким образом, "Бреда" должна стать пятым европейским клубом в портфолио City Football Group — после "Сити", испанской "Жироны", французского "Труа" и бельгийского "Ломмела".

"Бреда" не хватает звезд с небес и сейчас занимает 10-е место в Эредивизии, до этого проведя два сезона во втором голландском дивизионе.


Метки Cit Football Group, Манчестер Сити, НАК Бреда

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 24.03.2022 10:25 # ensiferum
    Админ не пиши бреда, Бреда не играет в Эредивизии.

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  2. beatles-red 24.03.2022 09:45 # beatles-red
    У них больше шанса выиграть лч, чем у макетников

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  3. mancityman 24.03.2022 09:14 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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