"Нак Бреда" породнится с "Манчестер Сити"

Голландский клуб "НАК Бреда" готов пополнить семейство City Football Group.

В данный момент собственники "Манчестер Сити" полностью или частично владеют 10 клубами, разбросанными по всему миру.



Как говорится в официальном заявлении "Бреды", акционеры клуба уже приняли решение о продаже своих долей City Football Group, и теперь начинается процесс оформления сделки.



Таким образом, "Бреда" должна стать пятым европейским клубом в портфолио City Football Group — после "Сити", испанской "Жироны", французского "Труа" и бельгийского "Ломмела".



"Бреда" не хватает звезд с небес и сейчас занимает 10-е место в Эредивизии, до этого проведя два сезона во втором голландском дивизионе.