Фердинанд опроверг слухи о том, что может стать ассистентом в МЮ

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд опроверг слухи о том, что может стать ассистентом главного тренера "красных дьяволов".

В минувший понедельник Эрик Тен Хаг из "Аякса" прошел собеседование на должность нового главного тренера "Юнайтед" и теперь считается фаворитом на эту роль.



Согласно слухам, клуб с "Олд Траффорд" настаивает на том, чтобы Тен Хаг взял себе в ассистенты кого-нибудь из бывших игроков "красных дьяволов". В качестве таковых называются Робин Ван Перси, соотечественник Эрика, и как раз Фердинанд.



Однако Рио, который в данный момент трудится телевизионным экспертом, дал ясно понять, что эта информация не соответствует действительности.



"Кто скармливает вам это дерьмо!" — возмутился Фердинанд в твиттере.