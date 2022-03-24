Фердинанд опроверг слухи о том, что может стать ассистентом в МЮ
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд опроверг слухи о том, что может стать ассистентом главного тренера "красных дьяволов".
В минувший понедельник Эрик Тен Хаг из "Аякса" прошел собеседование на должность нового главного тренера "Юнайтед" и теперь считается фаворитом на эту роль.
Согласно слухам, клуб с "Олд Траффорд" настаивает на том, чтобы Тен Хаг взял себе в ассистенты кого-нибудь из бывших игроков "красных дьяволов". В качестве таковых называются Робин Ван Перси, соотечественник Эрика, и как раз Фердинанд.
Однако Рио, который в данный момент трудится телевизионным экспертом, дал ясно понять, что эта информация не соответствует действительности.
"Кто скармливает вам это дерьмо!" — возмутился Фердинанд в твиттере.
24.03.2022 08:00
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