Два клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Рюдигере

Два клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приглашении защитника Антонио Рюдигера, чей контракт с "Челси" истекает в конце сезона.

По информации Sky Sports, "Ювентус" стал очередным зарубежным клубом, сделавшим Рюдигеру свое предложение. Также представители Антонио продолжают переговоры с "Реалом" и ПСЖ.



В то же время у Рюдигера есть варианты, чтобы остаться в Премьер-Лиге. Два неназванных конкурента "Юнайтед" внимательно следят за ситуацией вокруг 29-летнего игрока сборной Германии.



Предположительно, одним из этих двух клубов Премьер-Лиги является "Манчестер Юнайтед", чей временный тренер Ральф Рангник является большим поклонником своего соотечественника Рюдигера.



Антонио по-прежнему не исключает, что останется в "Челси", однако это во многом зависит от того, как разрешится ситуация с собственником лондонского клуба. Пока у "синих" даже нет технической возможности заключить новую сделку с ведущим защитником.