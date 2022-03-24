Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своих проблемах с депрессией.

По словам Погба, соответствующие проблемы у него начались со времен португальского тренера Жозе Моуриньо, при котором он выиграл три трофея.



Несмотря на ряд больших побед, Погба и Моуриньо сработаться не смогли — в 2018 году, за несколько месяцев до своего увольнения, Жозе даже разжаловал Поля из вице-капитанов.



"У меня в карьере было несколько периодов депрессии, но об этом не принято говорить. Иногда ты сам не свой, ты просто хочешь изолироваться, остаться один. По этим признакам можно безошибочно определить депрессию".



"Для меня это началось с Жозе Моуриньо в "Юнайтед". Ты сомневаешься в себе и пытаешься понять, что с тобой не так, потому что ты никогда не сталкивался с подобным прежде".



"Все спортсмены топ-уровня переживают такие моменты, но мало кто говорит об этом. Неминуемо депрессия охватывает твое тело, твою голову, и это может продлиться месяц, даже год. Но ты не обязан говорить об этом — по крайней мере, публично".



"Мы зарабатываем большие деньги, но мы особо не жалуемся. Тем не менее, как и всех, у нас бывают сложные моменты", — сообщил Погба Le Figaro.