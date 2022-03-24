"Челси" частично разрешили продавать билеты на свои матчи
Британское правительство разрешило "Челси" продавать некоторые билеты на свои матчи.
В данный момент "Челси" функционирует в крайне ограниченном режиме из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича. Британские власти выдали "синим" специальную лицензию, чтобы хотя бы играть матчи и платить зарплаты.
Эта лицензия вообще не позволяла "Челси" продавать билеты, однако сейчас правительство сжалилось и сделало исключение для выездных и кубковых матчей, а также для матчей женской команды, но все вырученные деньги пойдут Премьер-Лиге.
Таким образом, коллектив Томаса Тухеля сможет продать билеты на домашний матч против "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов 6 апреля, а также на полуфинальный поединок Кубка Англии против "Кристал Пэлас" на "Уэмбли" 16 апреля.
При этом "Челси" по-прежнему запрещено продавать билеты на домашние матчи Премьер-Лиги своим болельщикам, но не запрещено делать это гостевым болельщикам, отмечает ESPN.
24.03.2022 00:05
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Последние комментарии:
Ну так пусть не продают, а пускают бесплатно
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Ожидаемо. Только диванный долбоеб или просто каждый русский, мог бы предположить, что у клуба вроде Челси будут проблемы из-за ебанутого владельца
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