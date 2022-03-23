Россия и Турция поспорят с британцами за проведение Евро-2028
Россия и Турция были названы конкурентами общебританской заявки на проведение Чемпионата Европы 2028 года.
На днях пресса сообщала, что право проведения Евро-2028 непременно достанется Великобритании и Ирландии ввиду отсутствия конкурентов.
Однако в последний момент свои притязания не только на Евро-2028, но также на Евро-2032 обозначили Россия и Турция. Отдельно на Евро-2032 претендует и Италия.
В опубликованном УЕФА заявлении говорится, что принимающие Евро-2028 и Евро-2032 страны будут названы в сентябре 2023.
23.03.2022 23:00
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Однозначно Россия
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Россия? Неужели
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