Объявлены 25 номинантов на включение в Зал славы Премьер-Лиги

Премьер-Лига объявила имена 25 бывших игроков, претендующих на включение в Зал славы в 2022 году.

Ранее в среду Премьер-Лига ввела в свой Зал славы, учрежденный в прошлом году, Патрика Виейра и Уэйна Руни. Таким образом, первая десятка легенд была сформирована.



Теперь Премьер-Лига предлагает фанатам поучаствовать в процессе. Болельщикам предложен для голосования список из 25 игроков, завершивших карьеру по состоянию на 1 января 2022.



Шесть бывших игроков, набравших больше всего голосов фанатов и комиссии экспертов, будут добавлены в Зал славы в этом календарном году.



За включение в Зал славы Премьер-Лига обещает специальный медальон с выгравированным именем и чек на 10,000 фунтов для использования в благотворительных целях.



Премьер-Лига подчеркивает, что при голосовании необходимо учитывать только достижения игроков в английском первенстве.



Номинанты на включение в Зал славы Премьер-Лиги в 2022 году



Тони Адамс ("Арсенал")

Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон")

Ян Райт ("Арсенал", "Вест Хэм")

Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Манчестер Сити")

Тедди Шерингем ("Ноттингем Форест", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Портсмут", "Вест Хэм")

Лес Фердинанд (КПР, "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Лестер", "Болтон")

Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")

Энди Коул ("Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Фулхэм", "Манчестер Сити", "Портсмут", "Сандерленд")

Робби Фаулер ("Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн")

Гари Невилл ("Манчестер Юнайтед")

Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед")

Рио Фердинанд ("Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Юнайтед", КПР)

Майкл Оуэн ("Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")

Джон Терри ("Челси")

Эшли Коул ("Арсенал", "Челси")

Эдвин Ван дер Сар ("Фулхэм", "Манчестер Юнайтед")

Рууд Ван Нистелрой ("Манчестер Юнайтед")

Петр Чех ("Челси", "Арсенал")

Дидье Дрогба ("Челси")

Робин Ван Перси ("Арсенал", "Манчестер Юнайтед")

Патрис Эвра ("Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм")

Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед")

Венсан Компани ("Манчестер Сити")

Яя Туре ("Манчестер Сити")

Серхио ("Манчестер Сити")



