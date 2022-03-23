Объявлены 25 номинантов на включение в Зал славы Премьер-Лиги
Премьер-Лига объявила имена 25 бывших игроков, претендующих на включение в Зал славы в 2022 году.
Ранее в среду Премьер-Лига ввела в свой Зал славы, учрежденный в прошлом году, Патрика Виейра и Уэйна Руни. Таким образом, первая десятка легенд была сформирована.
Теперь Премьер-Лига предлагает фанатам поучаствовать в процессе. Болельщикам предложен для голосования список из 25 игроков, завершивших карьеру по состоянию на 1 января 2022.
Шесть бывших игроков, набравших больше всего голосов фанатов и комиссии экспертов, будут добавлены в Зал славы в этом календарном году.
За включение в Зал славы Премьер-Лига обещает специальный медальон с выгравированным именем и чек на 10,000 фунтов для использования в благотворительных целях.
Премьер-Лига подчеркивает, что при голосовании необходимо учитывать только достижения игроков в английском первенстве.
Номинанты на включение в Зал славы Премьер-Лиги в 2022 году
Тони Адамс ("Арсенал")
Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон")
Ян Райт ("Арсенал", "Вест Хэм")
Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Манчестер Сити")
Тедди Шерингем ("Ноттингем Форест", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Портсмут", "Вест Хэм")
Лес Фердинанд (КПР, "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Лестер", "Болтон")
Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")
Энди Коул ("Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Фулхэм", "Манчестер Сити", "Портсмут", "Сандерленд")
Робби Фаулер ("Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн")
Гари Невилл ("Манчестер Юнайтед")
Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед")
Рио Фердинанд ("Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Юнайтед", КПР)
Майкл Оуэн ("Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")
Джон Терри ("Челси")
Эшли Коул ("Арсенал", "Челси")
Эдвин Ван дер Сар ("Фулхэм", "Манчестер Юнайтед")
Рууд Ван Нистелрой ("Манчестер Юнайтед")
Петр Чех ("Челси", "Арсенал")
Дидье Дрогба ("Челси")
Робин Ван Перси ("Арсенал", "Манчестер Юнайтед")
Патрис Эвра ("Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм")
Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед")
Венсан Компани ("Манчестер Сити")
Яя Туре ("Манчестер Сити")
Серхио ("Манчестер Сити")
23.03.2022 22:00
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Последние комментарии:
Братишки, если вам нужен скрипт-убийца хохлофашни от Валькира, обращайтесь.
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В Москве «суд» оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Анну Кречетову за плакат «Фашизм не пройдёт». Судья решила, что фраза на плакате «дискредитирует вооруженные силы России» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).
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В Чернобаевке сожгли гуманитарку от РФ.
https://t.me/c/1754252633/9237
норм
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23.03.2022 22:50 # удалить
faterlend
Официально. Минобороны РФ:
— Националисты в Харькове расстреляли вышедших из подвала в поисках еды горожан.
И вот этим говном кормят россиян по федеральным 💩 каналам
))))
(ответить)
takernotagiver 23.03.2022 23:00 #
takernotagiver
Ну видя, какую поолитическую дичь творят в Украине, у меня нет никаких сомнений в этом. Также как и в твоем низком уровне интеллекта и паранойе
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Источник: http://fapl.ru/posts/92142/?c=1
чтобы вы понимали уровень ISQ пидорашек)))
надеюсь хоть меня не застрелят, когда пойду в АТБ через пару дней((
(ответить)
"Мы находимся в зоне боевых действий. Здесь крайне опасно"
Мэр Владислав Атрошенко показал, что сделали оккупанты с прекрасным Черниговом.
https://t.me/uniannet/40898
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23.03.2022 22:58 #
takernotagiver
А ты блять, в каком городе сидишь, чтоб утверждать обратное? Комнатный боец
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/92142/?c=1
божеякекончене
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А вот так теперь выглядят сами Липцы.
https://t.me/c/1006836030/32411
(ответить)
Война на Украине (23.03.22 на 21:00): Попытка контрнаступление ВСУ на Изюм провалилось
И это была не только последняя попытка деблокировать окруженных в районе города нескольких рот 81-ой ДШбр, но и ставит под угрозу фланг и тылы всей Славянско-краматорской группировки ВСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=5j8J2dsN_Qg
(ответить)
#отподписчика
Село Липцы Харьковского района Харьковской области оккупировано орками.
С 24.02.2022 нет света, периодически нет газа, практически отсутствует связь. Люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, нет необходимых лекарств, выживают, как могут. Готовят еду на кострах. Их дома бомбят, есть жертвы, люди пропадают безвести, приходится постоянно ночевать в холодных подвалах и погребах.
Орками организован выезд населения в россию, на территорию Украины никого не выпускают и с территории Украины тоже никого не впускают.
Очень нужна помощь! Хотя бы зелёный коридор в Харьков, мирное население истощено не только физически но и морально.
Помогите пожайлуста информацию про Липцы и окружающие сёла Циркуны, Тишки, Октябрское, Борщевую распространить и стать общеизвестной.
Люди очень нуждаются в помощи!!!
(ответить)
Официально. Минобороны РФ:
— Националисты в Харькове расстреляли вышедших из подвала в поисках еды горожан.
И вот этим говном кормят россиян по федеральным 💩 каналам
))))
(ответить)
23.03.2022 22:47 #
takernotagiver
Кто вас блять бомбит? Это ваши косожопые военные, которые просто забили хуй на вас ради высокой цели - отомстить России. Бомбит здесь только тебя. У тебя явно синдром дауна, что ты выкладываешь каждый микроуспех вашей армии и постишь хуйню из сомнительных источников. Ты - жертва пропаганды, причем низкого качества и жертва образования к тому же.
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Источник: http://fapl.ru/posts/92142/?c=1#c7530380
прикиньте, и самый лол, оно не рофлит, а всерьез пишет)
и это обычная среднестатистическая пидорашка.
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Подзалюпники на фапле на поводке
Пидорашке на фапле на поводке
Счастливый билет в жизни, родиться в пидорашке, болеть за подзалюпу, сидеть на фапле и принимать мочу))
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Китай не поддержит предложение США об исключении России из G20.
Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин.
"Ни один член не имеет права исключать другую страну из числа членов G20", — заключил дипломат.
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Сегодня, три часа назад, погиб от пули снайпера под Авдеевкой на фронте мой отец - сержант Ситоленко Сергей Геннадьевич, 09.06.1970 г.р., позывной "Сытый", воевавший с лета 14-го года и проходивший службу в 3-м батальоне 3-й бригады НМ ДНР.
За все 8 лет войны - у него не было ни одной царапины, а сейчас - не довезли даже до санчасти. Хотел быть похороненным в родном Артёме (Верхнеторецком), которое вот только вот сегодня наконец освободили.
Всего три часа назад он вместе с командиром получал гуманитарку от "Прапора" в Макеевке, говорил с ним долго по телефону, прислал вот эти вот фотографии...
Пап,покойся с миром 🙏🏻Победа будет за нами .
земля стекловатой
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Chelsea Chelsea Chelsea! Chelsea Chelsea Chelsea!
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Юная фигуристка поставила лайк под постом Евгения Плющенко со словами поддержки спецоперации на Украине.
При этом до 2019 года она выступала за Россию, а затем сменила спортивное гражданство.
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Каким же надо быть тупоголовым лсом чтобы настроить против себя абсолютно всех. Путлер реально квинтэссенция наивеличайшей тупости , если лидер страны такой даун то о населении и подавно говорить. Действия путлера и народа пидарашки не поддаются адекватному мышлению. Хуею от того что у местных рюзке этот плешивый орк гений геополитики и беZт свинопас ин Zе уорлд.
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