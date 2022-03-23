Рубен Невеш выбыл до мая
"Вулверхэмптон" понес тяжелейшую потерю, до мая лишившись полузащитника Рубена Невеша с травмой колена.
Невеш повредил медиальную коллатеральную связку колена во время проигранного "волками" матча Премьер-Лиги против "Лидса" в прошлую пятницу (2:3).
Вместе с представителями медицинского штаба своего клуба Рубен отправился в Португалию, где профильный специалист подтвердил поставленный в Англии диагноз.
В своем официальном заявлении "Вулверхэмптон" выражает надежду, что 25-летний полузащитник вернется на футбольное поле в мае.
Потеря Невеша станет большой проблемой не только для "волков", стремящихся в еврокубки, но и для сборной Португалии, у которой на носу стыковой матч ЧМ-2022 против Турции.
23.03.2022 21:00
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