Рубен Невеш выбыл до мая

"Вулверхэмптон" понес тяжелейшую потерю, до мая лишившись полузащитника Рубена Невеша с травмой колена.

Невеш повредил медиальную коллатеральную связку колена во время проигранного "волками" матча Премьер-Лиги против "Лидса" в прошлую пятницу (2:3).



Вместе с представителями медицинского штаба своего клуба Рубен отправился в Португалию, где профильный специалист подтвердил поставленный в Англии диагноз.



В своем официальном заявлении "Вулверхэмптон" выражает надежду, что 25-летний полузащитник вернется на футбольное поле в мае.



Потеря Невеша станет большой проблемой не только для "волков", стремящихся в еврокубки, но и для сборной Португалии, у которой на носу стыковой матч ЧМ-2022 против Турции.