Сезон завершен для Андроса Таунсенда

Вингер "Эвертона" Андрос Таунсенд уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы крестообразных связок колена.

30-летнему Таунсенду потребовалась замена уже на 16-й минуте четвертьфинального матча Кубка Англии против своего бывшего клуба "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.



То поражение "ирисок" со счетом 4:0 дополнительно омрачило известие о том, что Андрос серьезно повредил свое колено.



Как говорится в официальном заявлении "Эвертона", на следующей неделе Таунсенд будет прооперирован и остаток этого сезона пропустит.



Добавим, Таунсенд присоединился к "ирискам" только прошлым летом в качестве свободного агента. Андрос показал себя полезным членом команды, забив семь голов и отдав три результативные передачи во всех соревнованиях.