Сезон завершен для Андроса Таунсенда

Андрос Таунсенд Вингер "Эвертона" Андрос Таунсенд уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы крестообразных связок колена.

30-летнему Таунсенду потребовалась замена уже на 16-й минуте четвертьфинального матча Кубка Англии против своего бывшего клуба "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.

То поражение "ирисок" со счетом 4:0 дополнительно омрачило известие о том, что Андрос серьезно повредил свое колено.

Как говорится в официальном заявлении "Эвертона", на следующей неделе Таунсенд будет прооперирован и остаток этого сезона пропустит.

Добавим, Таунсенд присоединился к "ирискам" только прошлым летом в качестве свободного агента. Андрос показал себя полезным членом команды, забив семь голов и отдав три результативные передачи во всех соревнованиях.


Метки Таунсенд, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2022 20:00

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