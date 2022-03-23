Райс по-прежнему предпочитает "Челси"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс по-прежнему предпочитает вариант с продолжением карьеры в "Челси".

Сегодня утром появилась информация, что "Вест Хэм" продаст Райса только за 150 миллионов фунтов и что наибольшие шансы заполучить Деклана теперь имеет "Манчестер Юнайтед".

"Челси" в свою очередь сейчас находится в процессе разрыва отношений с Романом Абрамовичем, и пока неясно, какими будут трансферные планы клуба при новом владельце.

Тем не менее, как утверждает Evening Standard, Райс по-прежнему предпочитает "Челси", из академии которого он был отчислен в возрасте 14 лет.

Ранее в марте Деклан говорил, что ему нужно как можно скорее перейти к выступлению в Лиге Чемпионов и борьбе за трофеи, и как раз по этой причине 23-летний англичанин отклонил уже несколько предложений "Вест Хэма" о новом контракте.


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 23.03.2022 19:24 # sexan
    Раз парнишка отклоняет предложения о новом контракте, то 150 лямов хуй за него кто даст. Так что всё норм, заберём за 30.)))

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  2. thegodfather 23.03.2022 19:10 # thegodfather
    У нас есть галлахер, пойди ка ты вслед за русским военным кораблем!!!

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  3. gucman 23.03.2022 19:05 # gucman
    Все любят Челси, все хотят Челси, все фанатеют от Челси. И это не удивительно, ведь Челси - лучший клуб на планете!

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