Райс по-прежнему предпочитает "Челси"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс по-прежнему предпочитает вариант с продолжением карьеры в "Челси".
Сегодня утром появилась информация, что "Вест Хэм" продаст Райса только за 150 миллионов фунтов и что наибольшие шансы заполучить Деклана теперь имеет "Манчестер Юнайтед".
"Челси" в свою очередь сейчас находится в процессе разрыва отношений с Романом Абрамовичем, и пока неясно, какими будут трансферные планы клуба при новом владельце.
Тем не менее, как утверждает Evening Standard, Райс по-прежнему предпочитает "Челси", из академии которого он был отчислен в возрасте 14 лет.
Ранее в марте Деклан говорил, что ему нужно как можно скорее перейти к выступлению в Лиге Чемпионов и борьбе за трофеи, и как раз по этой причине 23-летний англичанин отклонил уже несколько предложений "Вест Хэма" о новом контракте.
23.03.2022 19:00
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Раз парнишка отклоняет предложения о новом контракте, то 150 лямов хуй за него кто даст. Так что всё норм, заберём за 30.)))
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У нас есть галлахер, пойди ка ты вслед за русским военным кораблем!!!
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Все любят Челси, все хотят Челси, все фанатеют от Челси. И это не удивительно, ведь Челси - лучший клуб на планете!
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