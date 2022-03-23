Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс по-прежнему предпочитает вариант с продолжением карьеры в "Челси".

Сегодня утром появилась информация, что "Вест Хэм" продаст Райса только за 150 миллионов фунтов и что наибольшие шансы заполучить Деклана теперь имеет "Манчестер Юнайтед".



"Челси" в свою очередь сейчас находится в процессе разрыва отношений с Романом Абрамовичем, и пока неясно, какими будут трансферные планы клуба при новом владельце.



Тем не менее, как утверждает Evening Standard, Райс по-прежнему предпочитает "Челси", из академии которого он был отчислен в возрасте 14 лет.



Ранее в марте Деклан говорил, что ему нужно как можно скорее перейти к выступлению в Лиге Чемпионов и борьбе за трофеи, и как раз по этой причине 23-летний англичанин отклонил уже несколько предложений "Вест Хэма" о новом контракте.