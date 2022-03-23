Два клуба Премьер-Лиги обратились к Погба

Два неназванных клуба Премьер-Лиги установили контакт с представителями полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Ожидается, что Погба примет решение насчет своего будущего в конце сезона, когда истекает его контракт с "Юнайтед", однако пока нет никаких предпосылок к тому, что Поль продлит сотрудничество с "красными дьяволами".



Возможность подписать игрока такого калибра привлекает многие европейские клубы, включая "Реал", ПСЖ и "Ювентус".



Однако Sky Sports утверждает, что у Погба уже есть пара вариантов, чтобы остаться в Премьер-Лиге, даже если он покинет "Юнайтед". Пока речь не идет о конкретных предложениях, но оба английских клуба находятся в контакте с лагерем Поля.