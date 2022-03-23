Ориги близок к договоренности с "Миланом"

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги близок к договоренности с "Миланом".

В этом сезоне Премьер-Лиги Ориги отметился лишь пятью появлениями на замену, и Sky Sports ожидает, что истекающий в конце июня контракт Дивока продлен не будет.

Ориги уже имеет право свободно вести переговоры с зарубежными клубами. У Дивока есть несколько вариантов, но ближе всех к подписанию 26-летнего бельгийца свободным агентом находится "Милан".

"Милан" как раз ведет поиски молодого нападающего на следующий сезон, поскольку Златану Ибрагимовичу и Оливье Жиру уже 41 и 36 лет, соответственно.

Добавим, к настоящему моменту Ориги забил 40 голов в 171 матче за "Ливерпуль". Дивок блестяще исполнял роль джокера, и главный тренер "красных" Юрген Клопп даже называл подопечного "легендой" своего клуба.


Метки Ливерпуль, Милан, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2022 17:00

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  1. bangladesh 23.03.2022 17:53 # bangladesh
    дубль барке в ЛЧ навсегда в памяти. Отец.

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  2. jirrort 23.03.2022 17:37 # jirrort
    Поздравляем, заслужил повышения

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  3. true-manc 23.03.2022 17:30 # true-manc
    символ отскоков клоповского лузерпула сваливает из портовой помойки ахахахахахаха очередная колбасная легенда сикает на мордочки тупой скузне

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