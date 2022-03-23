Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги близок к договоренности с "Миланом".

В этом сезоне Премьер-Лиги Ориги отметился лишь пятью появлениями на замену, и Sky Sports ожидает, что истекающий в конце июня контракт Дивока продлен не будет.



Ориги уже имеет право свободно вести переговоры с зарубежными клубами. У Дивока есть несколько вариантов, но ближе всех к подписанию 26-летнего бельгийца свободным агентом находится "Милан".



"Милан" как раз ведет поиски молодого нападающего на следующий сезон, поскольку Златану Ибрагимовичу и Оливье Жиру уже 41 и 36 лет, соответственно.



Добавим, к настоящему моменту Ориги забил 40 голов в 171 матче за "Ливерпуль". Дивок блестяще исполнял роль джокера, и главный тренер "красных" Юрген Клопп даже называл подопечного "легендой" своего клуба.