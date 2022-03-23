"Арсенал" может попрощаться с 12 игроками летом

"Арсенал" может попрощаться сразу с 12 игроками первой команды грядущим летом.

В этом сезоне у "Арсенала" есть реальные шансы вернуться в Лигу Чемпионов, что может подтолкнуть клуб к приобретениям соответствующего уровня.



Но одновременно будут и расставания, и Football.London утверждает, что технический директор Эду запланировал масштабную чистку.



1 июля, как ожидается, "Арсенал" передаст права на Маттео Гендузи и Константиноса Мавропаноса "Марселю" и "Штутгарту", соответственно. Сейчас эти клубы арендуют этих двух игроков.



Кроме того, "Арсенал" уже договорился о приобретении голкипера "Нью-Инглэнд Революшн" и сборной США Мэтта Тернера, что подтолкнет к уходу из лондонского Бернда Лено.



Вероятно, нет будущего в "Арсенале" и у четырех других игроков, сейчас находящихся в аренде: Пабло Марти, Эктора Беллерина, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Лукаса Торрейры.



Уход Седрика Соареша зависит от того, купят ли "канониры" другого правого защитника. А за полузащитником Гранитом Джакой должна вернуться "Рома".



Наконец, нельзя забывать, что в конце сезона истекают контракты Мохамеда Эльнени, Эдди Нкетиа и Александра-Лакасетта, и эти трое могут покинуть "Эмирейтс" свободными агентами.