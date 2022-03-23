Виейра и Руни пополнили Зал славы Премьер-Лиги
Капитан "Непобедимых" "Арсенала" Патрик Виейра и легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни пополнили Зал славы Премьер-Лиги.
Виейра и Руни становятся девятым и 10-м членом учрежденного в прошлом году Зала славы. Ранее в него были включены легенды вроде Алана Ширера, Тьерри Анри, Стивена Джеррарда, Эрика Кантона.
За свои 13 сезонов в "Юнайтед" Руни забил 183 гола в Премьер-Лиге, став лучшим бомбардиром клуба в этом соревновании. Уэйн завоевал пять чемпионских титулов, включая три подряд с 2007 по 2009 год.
Руни признавался лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2009/10, успев поиграть в высшем дивизионе также за родной "Эвертон".
Виейра может похвастать тремя титулами, включая выигранный в кампании 2003/04 без единого поражения. В 2000/01 француз признавался лучшим игроком сезона в Премьер-Лиге.
Вторым клубом Патрика в Премьер-Лиге был "Манчестер Сити", который открыл перед ним дверь к тренерской работе.
23.03.2022 15:05
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Понятно дело из-за чего там не будет Гиггза и Терри, но где Скоулз, где Эшли Коул?
На очереди Агуэро, его вклад огромен. Из ныне играющих Салах, КДБ и Кейн.
Как думаете, какой вратарь больше всего заслуживает попасть в зал?
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Руни - ЦАРЬ!
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