Виейра и Руни пополнили Зал славы Премьер-Лиги

Уэйн Руни и Патрик Виейра Капитан "Непобедимых" "Арсенала" Патрик Виейра и легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни пополнили Зал славы Премьер-Лиги.

Виейра и Руни становятся девятым и 10-м членом учрежденного в прошлом году Зала славы. Ранее в него были включены легенды вроде Алана Ширера, Тьерри Анри, Стивена Джеррарда, Эрика Кантона.

За свои 13 сезонов в "Юнайтед" Руни забил 183 гола в Премьер-Лиге, став лучшим бомбардиром клуба в этом соревновании. Уэйн завоевал пять чемпионских титулов, включая три подряд с 2007 по 2009 год.

Руни признавался лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2009/10, успев поиграть в высшем дивизионе также за родной "Эвертон".

Виейра может похвастать тремя титулами, включая выигранный в кампании 2003/04 без единого поражения. В 2000/01 француз признавался лучшим игроком сезона в Премьер-Лиге.

Вторым клубом Патрика в Премьер-Лиге был "Манчестер Сити", который открыл перед ним дверь к тренерской работе.


Метки Арсенал, Виейра, Зал славы, Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Руни

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2022 15:05

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 23.03.2022 16:19 # liverpool888
    Понятно дело из-за чего там не будет Гиггза и Терри, но где Скоулз, где Эшли Коул?
    На очереди Агуэро, его вклад огромен. Из ныне играющих Салах, КДБ и Кейн.
    Как думаете, какой вратарь больше всего заслуживает попасть в зал?

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  2. progressive 23.03.2022 15:43 # progressive
    Руни - ЦАРЬ!

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