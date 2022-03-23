Виейра и Руни пополнили Зал славы Премьер-Лиги

Капитан "Непобедимых" "Арсенала" Патрик Виейра и легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни пополнили Зал славы Премьер-Лиги.

Виейра и Руни становятся девятым и 10-м членом учрежденного в прошлом году Зала славы. Ранее в него были включены легенды вроде Алана Ширера, Тьерри Анри, Стивена Джеррарда, Эрика Кантона.



За свои 13 сезонов в "Юнайтед" Руни забил 183 гола в Премьер-Лиге, став лучшим бомбардиром клуба в этом соревновании. Уэйн завоевал пять чемпионских титулов, включая три подряд с 2007 по 2009 год.



Руни признавался лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2009/10, успев поиграть в высшем дивизионе также за родной "Эвертон".



Виейра может похвастать тремя титулами, включая выигранный в кампании 2003/04 без единого поражения. В 2000/01 француз признавался лучшим игроком сезона в Премьер-Лиге.



Вторым клубом Патрика в Премьер-Лиге был "Манчестер Сити", который открыл перед ним дверь к тренерской работе.