Алиссон хочет отпраздновать титул с фанатами "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что возможность отпраздновать вместе с болельщиками подстегивает его команду к завоеванию титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Два года назад "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл Премьер-Лигу, но отпраздновать этот успех со своими фанатами и провести чемпионский парад не смог из-за коронавирусных ограничений.



Однако в этом сезоне у публики "Энфилда" есть реальный шанс увидеть церемонию награждения, и Алиссон хочет, чтобы это случилось.



"Да, это действительно подстегивает для нас, потому что мы делаем это в том числе ради них (болельщиков). В тот момент отпраздновать вместе не представлялось возможным, но мы чувствовали, словно они с нами. Они были по домам, но мы не чувствовали себя одиноко".



"Премьер-Лига — это тяжело. Ее сложно выиграть. Здесь много хороших команд, и уровень постоянно растет — уровень не только ведущих команд, но и других. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию, двигаться матч за матчем, а там станет видно. У нас хорошая команда. Нам по силам побороться за титул", — цитирует Алиссона Liverpool Echo.