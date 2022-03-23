Алиссон хочет отпраздновать титул с фанатами "Ливерпуля"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что возможность отпраздновать вместе с болельщиками подстегивает его команду к завоеванию титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Два года назад "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл Премьер-Лигу, но отпраздновать этот успех со своими фанатами и провести чемпионский парад не смог из-за коронавирусных ограничений.
Однако в этом сезоне у публики "Энфилда" есть реальный шанс увидеть церемонию награждения, и Алиссон хочет, чтобы это случилось.
"Да, это действительно подстегивает для нас, потому что мы делаем это в том числе ради них (болельщиков). В тот момент отпраздновать вместе не представлялось возможным, но мы чувствовали, словно они с нами. Они были по домам, но мы не чувствовали себя одиноко".
"Премьер-Лига — это тяжело. Ее сложно выиграть. Здесь много хороших команд, и уровень постоянно растет — уровень не только ведущих команд, но и других. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию, двигаться матч за матчем, а там станет видно. У нас хорошая команда. Нам по силам побороться за титул", — цитирует Алиссона Liverpool Echo.
23.03.2022 14:00
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Последние комментарии:
Ох уж эти петоры
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Еще 1 наркоман
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скузнявые лузеры 30 лет ждали сосали и даже своей картонки не увидели после случайного ковидного недочемпионства ахахахахахахахаха вот это и есть та великая история фк лгбтпуль, о которой лузерпуки постоянно кукарекают))) история великих унижений)))
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Картонпук
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