Погба назвал этот сезон "мертвым" для МЮ

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал этот сезон "мертвым" для своей команды.

Свои единственные трофеи с "Юнайтед" — Кубок Лиги и Лигу Европы — Погба выиграл в 2017 году, в своем первом сезоне после возвращения из "Ювентуса".

В этом сезоне "красные дьяволы" уже лишились шансов на трофеи, а место в топ-4 Премьер-Лиги — это не то, за что хочет сражаться Поль.

"Если честно, последние пять сезонов не устроили меня, совершенно не устроили".

"Этот год — мертвый, мы ничего не выиграем. С "Манчестер Юнайтед" или каким-либо другим клубом, я хочу выигрывать трофеи", — сообщил Погба Le Figaro.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2022 13:00

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  1. insomniac 23.03.2022 13:15 # insomniac
    так он мертвый и из за погбецо в том числе

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  2. mancunia-planet 23.03.2022 13:01 # mancunia-planet
    Вот хуйло блеа сука недофутболист ебанэй.

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