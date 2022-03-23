Погба назвал этот сезон "мертвым" для МЮ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал этот сезон "мертвым" для своей команды.
Свои единственные трофеи с "Юнайтед" — Кубок Лиги и Лигу Европы — Погба выиграл в 2017 году, в своем первом сезоне после возвращения из "Ювентуса".
В этом сезоне "красные дьяволы" уже лишились шансов на трофеи, а место в топ-4 Премьер-Лиги — это не то, за что хочет сражаться Поль.
"Если честно, последние пять сезонов не устроили меня, совершенно не устроили".
"Этот год — мертвый, мы ничего не выиграем. С "Манчестер Юнайтед" или каким-либо другим клубом, я хочу выигрывать трофеи", — сообщил Погба Le Figaro.
23.03.2022 13:00
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Последние комментарии:
так он мертвый и из за погбецо в том числе
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Вот хуйло блеа сука недофутболист ебанэй.
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